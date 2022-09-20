Виктория Синицина дала совет, как никогда не иметь проблем с понедельниками

Олимпийская чемпионка в команде, серебряный призёр Игр-2022 в танцах на льду Виктория Синицина опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка рассказала, как сделать так, чтобы никогда не иметь проблем в понедельник.

«Делай, что любишь, — и у тебя никогда не будет проблем с понедельниками», — написала Синицина.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, являются серебряными призёрами Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Фигуристы также являются победителями мирового первенства 2021 года, состоявшегося в Стокгольме (Швеция), и двукратными чемпионами Европы. Дуэт выступает вместе уже восемь лет и пока не собирается завершать карьеру.

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