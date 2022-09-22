Авербух: Синицина и Кацалапов заслужили паузу. Они точно будут продолжать работу на льду

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух прокомментировал решение олимпийских чемпионов Игр-2022 в команде в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова пропустить первую половину сезона.



«Вика и Никита, безусловно, талантливые фигуристы, которые многое сделали для спорта. Никита вообще кавалер трёх олимпийских медалей всех достоинств. Взять паузу и пропустить первую половину сезона — это их решение, которое мы вправе уважать, поддерживать. Ребята точно заслужили эту паузу. Дальше будем ждать от них решения по продолжению своей карьеры.



Какова вероятность, что они не возобновят карьеру после паузы? Не хочу гадать. Они точно будут продолжать работу на льду, мы увидим их в различных качествах», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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