Тренер Синициной и Кацалапова высказался о решении фигуристов пропустить половину сезона
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал решение фигуристов Виктории Синицыной и Никиты Кацалапова пропустить первую половину сезона.
«Ребята со мной советовались, мы разговаривали. Я их абсолютно понимаю и поддерживаю. Были очень хорошие два последних сезона. И вообще всё четырёхлетие было хорошим. Я понимаю, как они устали, понимаю, что сейчас свадьба.
Им понадобилось некоторое время, чтобы всё это переосмыслить, посмотреть, как будет дальше. Я их понимаю, и это их решение. Думаю, что оно очень правильное», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Кацалапов и Синицына являются Олимпийскими чемпионами в команде и серебряными призёрами Игр-2022.
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