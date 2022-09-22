Тренер Синициной и Кацалапова высказался о решении фигуристов пропустить половину сезона

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал решение фигуристов Виктории Синицыной и Никиты Кацалапова пропустить первую половину сезона.

«Ребята со мной советовались, мы разговаривали. Я их абсолютно понимаю и поддерживаю. Были очень хорошие два последних сезона. И вообще всё четырёхлетие было хорошим. Я понимаю, как они устали, понимаю, что сейчас свадьба.



Им понадобилось некоторое время, чтобы всё это переосмыслить, посмотреть, как будет дальше. Я их понимаю, и это их решение. Думаю, что оно очень правильное», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Кацалапов и Синицына являются Олимпийскими чемпионами в команде и серебряными призёрами Игр-2022.