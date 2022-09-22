«Будто частичка потеряна». Жулин — о приостановке карьеры Синициной и Кацалапова

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал приостановку карьеры фигуристов Виктории Синицыной и Никиты Кацалапова — пара приняла решение пропустить первую часть сезона.

«С людьми такого таланта работать всегда одно удовольствие. Сейчас будто какая-то частичка потеряна — с одной стороны, это очень грустно, но с другой — надо понимать, что такие спортсмены рождаются достаточно редко. Поэтому в паре такого таланта мне было работать в удовольствие.



Понятно, что бывали сложные моменты. К любым талантливым спортсменам требуется большое внимание. Бывают характеры у таких людей непростые. Но я такой человек, что очень благодарен возможности поработать с такой парой — это огромное удовольствие», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.