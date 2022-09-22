Жулин ответил на вопрос, могут ли Синицина и Кацалапов завершить карьеру

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин ответил на вопрос, могут ли фигуристы Виктория Синицына и Никита Кацалапов завершить карьеру.
«Может ли решение пропустить половину сезона в итоге стать концом спортивной карьеры? Поживём — увидим. Сейчас события развиваются очень стремительно во всём мире. Откровенно скажу: несмотря на всю мою любовь к ребятам, мои мысли заняты другими вещами», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, являются серебряными призёрами Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Фигуристы также являются победителями мирового первенства 2021 года, состоявшегося в Стокгольме (Швеция), и двукратными чемпионами Европы.
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