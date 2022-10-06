Китайские фанаты Трусовой: женственность — это красиво, но Саша — больше, чем это понятие

Роза, представительница китайского фан-клуба серебряного призёра Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании Александры Трусовой, поделилась мнением о спортсменке.

«Саша – необыкновенная, мне нравятся её квады, она прыгает их как никто другой и достигает невозможного. Корень моего интереса, как мне кажется, в уникальности Саши. Она не следует по классической дорожке, не идёт по чьим-то стопам, убирая квады, чтобы «кататься чисто и артистично».

Это её уникальное искусство – смелое, чистосердечное, в какой-то мере опасное. Нет больше таких, как она. Не говорю о том, что женственность в фигурном катании – это плохо, нет, это тоже красиво, но Саша – чуть больше, чем это понятие. Она открывает дверь в совершенно новый мир», — сказала Роза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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