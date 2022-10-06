Ильиных и Бероев прокомментировали свой номер об СВО на «ЛП». Елена расплакалась

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных и актёр Егор Бероев высказались о своём номере о спецоперации, который они продемонстрировали в первом эпизоде нового сезона телешоу «Ледниковый период». Комментируя номер, Ильиных не сдержала слёз.

«Такой сильный номер. Абсолютно неважно, были сейчас какие-то падения или помарки… Нам было тяжело его катать в принципе на тренировках, и здесь.

(Плачет.) Каждая мама, каждая женщина дождалась своего человека с фронта. Это светлый на самом деле номер. Я надеюсь, он поможет им как-то, вдохновит. Спасибо огромное нашей тренерской команде и Егору за то, что мы решились на этот номер. Было тяжело. Спасибо огромное, что дали возможность прокатать этот номер. Тяжёлый номер, но я счастлива, что мы его скатали», — передаёт слова Ильиных корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

«Мы посвящаем этот номер всем женщинам, которые ждут своих воинов с фронта и своей любовью, своими мыслями, своими молитвами помогают им вернуться живыми домой. Персонаж Лены проводит своего любимого через минное поле. Такая задумка», — добавил Бероев.

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