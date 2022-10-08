Михаил Коляда стал победителем мемориала Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2018 российский фигурист Михаил Коляда выиграл соревнования на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. Второе место занял Глеб Лутфуллин, третье — Макар Игнатов.

Выступление Коляды в произвольной программе судьи оценили в 192,17 балла, что ровно на 10 баллов больше, чем у второго в ПП Макара Игнатова.

Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Санкт-Петербург

Мужчины. Итоги

1. Михаил Коляда – 298,49.

2. Глеб Лутфуллин – 272,38.

3. Макар Игнатов – 266,73.

4. Дмитрий Алиев – 251,89.

5. Андрей Мозалёв – 250,86.

6. Андрей Анисимов – 240,23…

9. Даниил Самсонов – 224,13...

11. Артур Даниелян – 203,22.

Отметим, что эти соревнования у женщин также выиграла ученица Алексея Мишина – Елизавета Туктамышева.