«Я в лесу». Елизавета Туктамышева выложила яркое осеннее фото
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Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр 2021 года в женском одиночном катании российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новую запись в социальных сетях. Спортсменка выложила яркое осеннее фото, сделанное в лесу.
«Я в лесу», — подписала она снимок.
Фото: из личного архива елизаветы туктамышевой
В минувшие выходные Туктамышева одержала победу на мемориале Панина-Коломенкина, который прошёл в Санкт-Петербурге.
25-летняя Елизавета Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).
Контрольные прокаты сборной России можно посмотреть в Okko.
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