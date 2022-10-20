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Татьяна Мишина прокомментировала снятие Туктамышевой со второго этапа Кубка Петербурга

Татьяна Мишина прокомментировала снятие Туктамышевой со второго этапа Кубка Петербурга
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Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина прокомментировала то, что чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева снялась со второго этапа Кубка Санкт-Петербурга по состоянию здоровья.

«Без Туктамышевой всегда всё теряется. Конечно, Лиза — украшение любого турнира, но сейчас так получилось, что она уже готовится к следующему этапу.

Алексей [Мишин] снимал её с этого старта. До этого она хорошо выступила на мемориале Панина, хотя была там не совсем в такой форме, как в начале сезона. Немного проболела, и это чуть потянулось на прокаты. Поэтому сейчас нужно время, чтобы она хорошо подошла к этапу Гран-при России», — передаёт слова Мишиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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