Хореограф Никита Михайлов: мы уже поменяли Трусовой две программы

Хореограф Никита Михайлов рассказал, что Александре Трусовой, перешедшей в ходе сезона в группу Светланы Соколовской, были поставлены две новые программы.

На контрольных прокатах сборной России в конце сентября фигуристка показывала короткую программу, поставленную в группе Этери Тутберидзе.

«Мы уже поменяли ей две программы, всё поставили. Достаточно редко, когда люди переходят в начале сезона с готовыми программами, и они остаются. Всё-таки Александра такого уровня спортсмен, что, конечно, так как она перешла к нам, мы должны показать её с той стороны, с которой мы хотим её показать. То же самое с Софьей Самоделкиной было. Нам надо сделать так, чтобы Александра стала другой. Другой именно в том плане, как мы понимаем, что это будет классно. Поэтому даже не было мыслей, что мы будем оставлять её программы. Если спортсмены переходят перед чемпионатом России, тогда да, конечно, там уже вряд ли кто-то будет что-то менять. А в данном случае, когда она перешла в этот период, у нас было время и возможность ей поменять», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полное интервью с хореографом Никитой Михайловым читайте на «Чемпионате» завтра, 21 октября, в 8:00.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.