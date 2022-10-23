Кагановская и Ангелопол высказались о своём выступлении на этапе Гран-при

Российские фигуристы Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, выступающие в паре, поделились эмоциями от проката на этапе Гран-при в Москве.

«Прокат хороший, лучше, чем на контрольных прокатах, но нам ещё есть много над чем работать, мы будем это улучшать, надеюсь, с каждым разом делать всё больше и больше. Сил прекрасно хватило, вам показалось», — передаёт слова Ангелопола корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.



О поддержке, где Василису держат вниз головой:



Кагановская: Уровень доверия — 200 процентов. Доверяешь человеку не только свои секретики, а, грубо говоря, всю свою жизнь. Поддержка изначально была моей идеей ещё в прошлом году, но мы подумали, что она не очень подойдёт по стилю. Аве Мария и я вниз головой? Так что решили оставить на потом. И вот сейчас наступило то самое «потом».



Ангелопол: Мы очень долго искали поддержку. Сначала хотели сделать как у Пападакис/Сизерона, потом пытались что-то пробовать как у Вики с Никитой (прим.ред. Синициной/Кацалапова), но в итоге мы увидели это у Ильи Изяславовича на «Ледниковом периоде». Александр Энберт делал такое с Ольгой Кузьминой. Он делал элемент на двух ногах, я пришёл с этим видео к Анжелике Алексеевне: «Я сделаю это на одной ноге».



Кагановская: Начали думать, какой сделать сложный заход. Идею взяли оттуда, а потом уже сами доработали, как нам удобно. Выход тоже очень долго придумывали.