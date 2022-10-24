Алексей Ягудин: произвольная программа Коляды? Её не было. Тут нечего комментировать

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал выступление российского фигуриста Михаила Коляды на первом этапе Гран-при России в Москве. Коляда не избежал ошибок в произвольной программе и стал четвёртым, хотя лидировал после короткой программы.

«Что в короткой, что в произвольной программах были срывы. К сожалению, сложно что-то комментировать, так как по сути нечего комментировать, самой программы не было.

Если говорить о том, что случилось, — надо спрашивать у самого Михаила и его тренерского штаба. Но вряд ли, как и всегда, мы что-то получим в ответ. Мы всегда надеемся, что будет хорошо. То, что я увидел, меня не удивило, не первый раз», — приводит слова Ягудина «РИА Новости Спорт».

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