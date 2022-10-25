Пападакис и Сизерон выпустили собственную книгу

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выпустили собственную книгу. Новый труд спортсменов называется «Золотые». Официальная презентация книги фигуристов пройдёт в Париже 26 октября.
Ранее спортсмены, выступающие в танцах на льду, сообщили о пропуске сезона-2022/2023.
Отметим, что спортсмены перед началом прошлого сезона допускали, что сезон-2021/2022 может стать для них последним.
27-летние фигуристы пропустили последний чемпионат Европы, чтобы лучше подготовиться к Олимпийским играм в Пекине, которые оказались для французов триумфальными. Особо тёплым для спортсменов было золото последнего чемпионата мира, который проходил на их родине — в Монпелье (Франция). Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон являются многократными чемпионами мира и Европы, а также серебряными призёрами Олимпийских игр в Пхёнчхане.
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