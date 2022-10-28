Плющенко рассказал, кто и почему затеял его словесную перепалку с Ягудиным

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, кто и почему затеял его словесную перепалку с победителем Игр-2002 Алексеем Ягудиным.

Ранее Плющенко в одном из интервью в шутку заявил, что Ягудин не умеет кататься. В ответ Алексей выложил в соцсетях пост, где привёл статистику их очного противостояния на турнирах в свою пользу. Но Евгений парировал статистикой титулов. Как оказалось, причиной стал турнир шоу-программ, которые запланировала в новом сезоне Федерация фигурного катания на коньках России. В этих соревнованиях Плющенко не прочь возобновить давнее соперничество с Ягудиным.

«Многие считают, что пикировку с Алексеем Ягудиным придумала моя супруга. Это не так. Придумал я. Мне передали слова Лёши о том, что он хочет посоревноваться на шоу-турнире. Значит, нужно было создать вокруг этого события ажиотаж. Многие ведь подзабыли, как катался Ягудин! Юные поклонники фигурного катания его вообще на льду не видели. Уверен, что интерес к турниру шоу-программ после наших выступлений повысится. Организаторы хотят ведь шоу! Так нужно и сделать шоу.

Кстати, мне не поступало никаких предложений об участии в турнире. Хотя я сейчас свободный агент и готов подписать контракт. Конечно, на условиях, достойных двукратного олимпийского чемпиона. С нетерпением жду предложений», — приводит слова Плющенко «РИА Новости Спорт».

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.