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Гран-при России. Этап 2: Мужчины, короткая программа
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17:30 Мск
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Егор Базин оценил лидерство на втором этапе Гран-при России по итогам ритм-танца

Егор Базин оценил лидерство на втором этапе Гран-при России по итогам ритм-танца
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Российский фигурист Егор Базин, выступающий в танцах на льду с Елизаветой Худайбердиевой, прокомментировал лидерство по итогам ритм-танца на втором этапе серии Гран-при в Сочи.

«Было почти отлично. Я считаю, что после контрольных прокатов мы большую работу провели все вместе, большой командой нашей. Исправили недочёты, улучшили самих себя и постарались сделать такой мини-праздник для зрителей и судей, прочувствовать на льду друг друга, наш танец и не натянутые эмоции, а чтобы это было от души.

Что значит «праздник для судей»? Чтоб они смотрели на нас, радовались и получали удовольствие. Оценки не имеют значения? Почему, имеют, конечно. Мы танцуем для всех, для нас. Так что праздник для всех — соревнования», — передаёт слова Базина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

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