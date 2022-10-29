Егор Базин оценил лидерство на втором этапе Гран-при России по итогам ритм-танца

Российский фигурист Егор Базин, выступающий в танцах на льду с Елизаветой Худайбердиевой, прокомментировал лидерство по итогам ритм-танца на втором этапе серии Гран-при в Сочи.
«Было почти отлично. Я считаю, что после контрольных прокатов мы большую работу провели все вместе, большой командой нашей. Исправили недочёты, улучшили самих себя и постарались сделать такой мини-праздник для зрителей и судей, прочувствовать на льду друг друга, наш танец и не натянутые эмоции, а чтобы это было от души.
Что значит «праздник для судей»? Чтоб они смотрели на нас, радовались и получали удовольствие. Оценки не имеют значения? Почему, имеют, конечно. Мы танцуем для всех, для нас. Так что праздник для всех — соревнования», — передаёт слова Базина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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