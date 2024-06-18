Галлямов показал подарок девушки в честь старта Евро-2024

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Бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион мира и Европы российский фигурист Александр Галлямов опубликовал фото с игровой консолью, которую он получил от своей девушки в честь старта чемпионата Европы по футболу.

«Пока у фигуристов в жизни полная скукотища, любимая подарила к ЧЕ игрушку. Зая моя ненаглядная», — написал Галлямов в своём телеграм-канале.

Напомним, чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Отметим, 24-летний Александр Галлямов является игроком футбольной команды Медиалиги «Чисто Питер», которая в своём дебютном сезоне-2023/2024 вышла в плей-офф и завершила выступление на турнире на стадии 1/8 финала.