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Туктамышева рассказала, как проводит свободное время на сборах в Кисловодске

Туктамышева рассказала, как проводит свободное время на сборах в Кисловодске
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Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, как проводит свободное время на тренировочных сборах в Кисловодске.

«Сегодня ездили на медовые водопады, катались на зиплайне, качались на качелях и посетили ферму с альпаками! Ну что за денёк! Почаще бы такие. Воздух, природа и хорошая компания… ну что ещё надо для счастья?» — написала Туктамышева в своём телеграм-канале.

Напомним, Елизавета Туктамышева не выступала на официальных соревнованиях в прошлом сезоне. 27-летняя российская спортсменка взяла паузу в карьере. «Последние два года были сложными. Я старалась не жалеть себя, соревноваться, выступать, не унывать — но сейчас прислушалась к себе и поняла, что мне нужен перерыв», — заявила Елизавета.

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