«Ты настоящая актриса». Люся Чеботина похвалила Загитову за выступление на «Муз-ТВ»

Певица Люся Чеботина похвалила олимпийскую чемпионку 2018 года Алину Загитову за выступление на премии «Муз-ТВ».

«Какая же ты умничка. Так перевоплотиться, настоящая актриса! Спасибо, что согласилась на нашу авантюру!

Маленькая предыстория: когда я выложила «сториз», что нам нужен двойник, Алина ответила: «Я», хотя обычно она никому на «сториз» не отвечает. Я захожу на её страницу и вижу, что действительно похожи. И вот уже спустя неделю мы на сцене премии. А вы смотрели наш с Алиной номер на премии? С какой секунды раскусили подставу?» — написала Чеботина в своих социальных соцсетях.

Напомним, певица вместе с командой искала девушку, которая будет похожа на неё саму. Ей оказалась Загитова, особенно после того, как девушкам сделали похожий макияж и причёску. Впоследствии фигуристка вышла на сцену премии «Муз-ТВ» в номере Чеботиной, где стала её противоположностью, чтобы этим самым отразить концепцию песни «Лучшая подруга».