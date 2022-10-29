Габриэла Пападакис рассказала, как на неё повлияло завоевание золота Олимпийских игр

Французская фигуристка Габриэла Пападакис, выступающая в паре с Гийомом Сизероном, рассказала, как на неё повлияло золото Олимпийских игр, которое они завоевали в 2022 году.

«Что изменило завоевание золота Олимпиады? По большому счёту ничего. Может быть, я просто не слишком внимательная. Можно сказать, что это даёт общественное уважение и самоуважение, но не более того, в целом всё осталось по-прежнему. Я открыта для новых возможностей, но вместе с тем не хочу, чтобы жизнь круто менялась.

На самом деле это во многом была борьба с внутренними страхами. Успешное преодоление стало личной победой. Конкретнее говорить не могу, это слишком интимно. Я не просто выиграла соревнование, а одержала внутреннюю победу, вот чем я горжусь. Я должна была это сделать», — приводит слова Габриэлы Пападакис L`Equipe.

Пападакис и Сизерон решили взять паузу и пропустить нынешний сезон.