Ерохов — о выступлении на этапе Гран-при в Сочи: абсолютно недоволен своим прокатом

Российский фигурист Алексей Ерохов прокомментировал своё выступление на втором этапе Гран-при России в Сочи.

Алексей Ерохов стал вторым на втором этапе Гран-при России. По сумме двух программ у него 241,05 балла. Первым стал Марк Кондратюк, который набрал 279,00 балла.

«Абсолютно недоволен своим прокатом. Был хорошо готов, но не получилось, честно говоря, вообще ничего. Очень грязно, ни одного чистого сложного элемента не было. За прокат я бы поставил себе единичку с минусом.



Почему не получилось? Не знаю. Был очень хорошо готов, морально хорошо настроен. Вчера было волнение, да. Сегодня я уже выходил с боевым настроем на хороший прокат. Ни о каких местах, баллах не думал, просто хотелось выполнить свою работу. Не получилось, сейчас вернёмся в Москву, будем думать, почему это произошло, чтобы такого не повторялось.



Будет ли усложняться контент? Пока не могу точно ответить. На прокатах у меня контент был сложнее, но на этапе решили сделать ставку на чистоту. Пока что останется контент, который вы видели сегодня.



Доволен ли итоговым результатом? Скорее, мне посчастливилось хорошо откатать короткую программу и за счёт неё мне удалось остаться на своей позиции.



Куда потрачу призовые? Вообще никаких мыслей по этому поводу нет. Мотивируют ли призовые? Призовые, скорее, как побочный эффект идут. Федерация о нас позаботилась, и это как дополнительная мотивация. Основная задача, конечно, выигрывать соревнования.



Как оценю конкуренцию? У нас достаточно сильная конкуренция, в принципе, в сборной. Есть парень Андрей Анисимов из юниорской сборной — тоже уже может составлять хорошую конкуренцию, поэтому с этим у нас всё в порядке.



Надеюсь ли попасть в финал Гран-при? Конечно. Иначе зачем выступать?» — передаёт слова Ерохова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.