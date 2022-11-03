Ирина Роднина: непризнание CAS в России — это совершенно неадекватная идея

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на законодательную инициативу Романа Терюшкова и Эдуарда Исакова, позволяющую российским спортивным федерациям не признавать решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне.

Авторы требуют признать утратившей силу статьи 36.4 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», чтобы устранить первенство CAS и выносимых им решений над решениями судов российской судебной системы в сфере физической культуры и спорта.

«Непризнание CAS в России — это совершенно неадекватная идея. Даже говорить об этом не хочется. Внести законопроект — это ещё не значит его рассматривать. Пока это только бумага, внесённая активистами. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Родниной Sport24.