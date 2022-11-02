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В Госдуму внесли проект по отмене признания решений CAS российскими спортфедерациями

В Госдуму внесли проект по отмене признания решений CAS российскими спортфедерациями
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Депутат Роман Терюшков и сенатор Эдуард Исаков внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о признании утратившей силу статьи 36.4 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Указанная статья говорит о том, что общероссийские спортивные федерации и профессиональная спортивная лига вправе признавать иностранный арбитраж и применять его санкции к спортсменам, не исполняющим решения суда. Предлагаемый законопроект призван устранить первенство международных третейских судов, в частности Спортивного арбитражного суда (CAS), и выносимых ими решений над решениями судов российской судебной системы в сфере физической культуры и спорта.

«Проблема взаимодействия с международными глобальными организациями в связи с проводимой специальной военной операцией — проблема геополитического характера, шире — проблема суверенитета России… Основные международные спортивные институты последовательно на протяжении последних восьми лет реализовывали политику по устранению России как спортивной державы, российских спортсменов из мирового олимпийского движения и мирового спорта», — говорится в пояснительной записке в электронной базе Госдумы.

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