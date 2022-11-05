Ягудин — об этапе Гран-при: Кондратюк добавил, а Коляда деградировал

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин высказался о выступлении российских фигуристов на этапе Гран-при.

«Если мы говорим про ребят, то добавил только Марк Кондратюк. Я сейчас говорю о том, что видел. Миша Коляда деградировал, пусть меня опять закидают. Возможно, это был единоразовый плохой старт, а дальше будет какая-то феерия. Но я знаю, что у Миши — простите, что делаю акцент — был лутц, был сальхов, был тулуп, а сейчас нет не то что лутца… нет тулупа. Возможно, какие-то проблемы, возможно, это только начало сезона. Я не знаю. И мы тоже с вами не узнаем, потому что они все знают, но молчат [в интервью]. И плюс теперь введённые, на мой взгляд, абсолютно не то что глупые, а ни о чём правила этикета вообще обрубают людям возможность ярко выражаться, ярко говорить.



Что касается остальных мальчиков — хочу сказать, что прибавил Дмитрий Алиев. После творческой ямы, в которой он оказался в прошлом сезоне, он для меня вырос. Андрея Мозалёва и многих других пока не видел. Хочу увидеть ещё Женю Семененко. Глеб Лутфуллин потихонечку развивается. Из самых ярких событий выделю два чистейших четверных лутца Кондратюка. Такие прыжки сложно просто взять и вставить в программы. Так что я вижу у Марка поступательные движения вперёд», — цитирует Ягудина Sport24.