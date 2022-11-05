Луна Хендрикс с преимуществом в более 20 баллов выиграла третий этап Гран-при ISU

На третьем этапе Гран-при ISU по фигурному катанию во французском Анже завершились соревнования женщин. Их победительницей стала представительница Бельгии Луна Хендрикс. В сумме она набрала 216,34 балла. Отметим, что сегодня, 5 ноября, Хендрикс празднует день рождения. Ей исполнилось 23 года.

Фигурное катание. Гран-при ISU. 3-й этап. Анже, Франция

Женщины. Итоги

1. Луна Хендрикс (Бельгия) – 216, 34 балла

2. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 194,76

3. Рён Сумиёси (Япония) – 194,34

4. Ли Ха Ин (Южная Корея) – 193,49

5. Одри Шин (США) – 183,93.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.