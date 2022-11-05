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Гран-при России. Этап 3: Мужчины, короткая программа
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18:05 Мск
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Луна Хендрикс с преимуществом в более 20 баллов выиграла третий этап Гран-при ISU

Луна Хендрикс с преимуществом в более 20 баллов выиграла третий этап Гран-при ISU
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На третьем этапе Гран-при ISU по фигурному катанию во французском Анже завершились соревнования женщин. Их победительницей стала представительница Бельгии Луна Хендрикс. В сумме она набрала 216,34 балла. Отметим, что сегодня, 5 ноября, Хендрикс празднует день рождения. Ей исполнилось 23 года.

Фигурное катание. Гран-при ISU. 3-й этап. Анже, Франция
Женщины. Итоги

1. Луна Хендрикс (Бельгия) – 216, 34 балла
2. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 194,76
3. Рён Сумиёси (Япония) – 194,34
4. Ли Ха Ин (Южная Корея) – 193,49
5. Одри Шин (США) – 183,93.

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