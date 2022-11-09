Елена Ильиных отреагировала на откровения Габриэлы Пападакис

Олимпийская чемпионка в команде, бронзовый призёр Игр-2014 в танцах на льду Елена Ильиных отреагировала на откровения французской фигуристки Габриэлы Пападакис, которая призналась, что за год до Игр-2022 сделала аборт ради того, чтобы бороться за олимпийское золото.
«Я читала это интервью и как раз примеряла ситуацию на себя. Пыталась представить, как реагировали бы Коля, Никита (Морозов, Кацалапов. — Прим. «Чемпионата»)… Никита прокатался со мной восемь лет, мы вместе выиграли юниорский чемпионат мира, кучу других турниров, вместе столько лет шли к одной цели — и тут я такая: «Ребят, я пошла рожать». У меня, наверное, просто язык бы не повернулся. На самом деле это снова история о том, выставлять такие подробности наружу или не выставлять. Ты же сама решилась на этот аборт, то есть поставила в приоритет олимпийскую победу. Это было твоё решение. Почему тебя должен кто-то жалеть? Понятно, что хочется, чтобы пожалели. Очень хочется», — приводит слова Ильиных RT.
Ильиных — мама двух сыновей, которых родила после завершения спортивной карьеры.
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
- 9 ноября 2022
-
21:46
-
21:32
-
21:18
-
21:09
-
20:58
-
20:44
-
20:07
-
19:47
-
19:29
-
19:16
-
18:07
-
17:17
-
15:01
-
14:46
-
14:31
-
14:02
-
13:29
-
13:18
-
13:02
-
12:30
-
09:48
-
08:40
-
07:37
- 8 ноября 2022
-
22:57
-
22:35
-
22:02
-
21:44
-
21:40
-
21:25
-
21:00
-
19:52
-
19:46
-
19:31
-
19:17
-
18:42