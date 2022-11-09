Елена Ильиных отреагировала на откровения Габриэлы Пападакис

Олимпийская чемпионка в команде, бронзовый призёр Игр-2014 в танцах на льду Елена Ильиных отреагировала на откровения французской фигуристки Габриэлы Пападакис, которая призналась, что за год до Игр-2022 сделала аборт ради того, чтобы бороться за олимпийское золото.

«Я читала это интервью и как раз примеряла ситуацию на себя. Пыталась представить, как реагировали бы Коля, Никита (Морозов, Кацалапов. — Прим. «Чемпионата»)… Никита прокатался со мной восемь лет, мы вместе выиграли юниорский чемпионат мира, кучу других турниров, вместе столько лет шли к одной цели — и тут я такая: «Ребят, я пошла рожать». У меня, наверное, просто язык бы не повернулся. На самом деле это снова история о том, выставлять такие подробности наружу или не выставлять. Ты же сама решилась на этот аборт, то есть поставила в приоритет олимпийскую победу. Это было твоё решение. Почему тебя должен кто-то жалеть? Понятно, что хочется, чтобы пожалели. Очень хочется», — приводит слова Ильиных RT.

Ильиных — мама двух сыновей, которых родила после завершения спортивной карьеры.

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