«Я наконец-то могу дышать». Как Пападакис заплатила абортом за олимпийское золото

Фигуристка выбрала олимпийскую мечту вместо ребёнка, но с трудом пережила депрессию после аборта, а тренеры и партнёр не оценили её жертву.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду француженка Габриэла Пападакис призналась, что во время чемпионата мира – 2021 сделала аборт. Этот поступок нанёс фигуристке мощнейшую психологическую травму, которая мешала тренироваться и породила недопонимание со стороны её партнёра Гийома Сизерона и тренеров. Подготовка легендарного дуэта к Олимпиаде в Пекине серьёзно осложнилась, но фигуристка справилась с ментальными проблемами и не остановилась на пути к высшей спортивной награде.

За олимпийское золото она заплатила как никогда высокую цену и долго винила себя за «недопустимую» для спортсменки беременность. А тренеры и партнёр не протянули ей руку поддержки, хотя она остро в этом нуждалась.

Счастлива ли Габриэла теперь, когда у неё есть олимпийское золото? Никто, кроме неё, не ответит. Однако сейчас она дышит свободно. Похоже, впервые за многие годы.

«Спортивные победы — это не только медали, но и раны»

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон — признанные лидеры в танцах на льду с 2015 года. Они могли стать олимпийскими чемпионами ещё на Играх в Пхёнчхане, но обидный казус с костюмом Габриэлы не позволил этому случиться. Во время короткого танца её платье неожиданно расстегнулось и оголило грудь. Возможности что-то исправить посреди проката не было. Пара продолжала сложнейшую программу, невзирая на происшествие, но выложиться на максимум не получилось. Психологический дискомфорт привёл к нехарактерной помарке на твиззлах и более низким баллам, чем у главных соперников — канадского дуэта Тессы Вирчу и Скотта Мойра. Даже победа в произвольном танце не помогла Пападакис и Сизерону обогнать их в общем зачёте. Из Пхёнчхана французы вернулись с серебром и жаждой реванша.

На Олимпиаде в Пекине Пападакис и Сизерон, как и ожидалось, выиграли заслуженное золото. В отличие от Игр в Пхёнчхане, на льду Поднебесной никаких неприятностей с костюмом девушки не приключилось, а блестящих выступлений новых главных конкурентов — российских танцоров Виктории Синициной и Никиты Кацалапова — оказалось недостаточно, чтобы вырвать победу у гениальных французов.

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон Фото: Xavier Laine/Getty Images

Цель достигнута: Пападакис и Сизерон — олимпийские чемпионы. Но какова цена этого чемпионства? Для каждого спортсмена победы связаны с различными жертвами, травмами и преодолениями. Цена успеха всегда очень высока. Однако то, через что прошла Габриэла, выходит за рамки стандартных испытаний. Её личная драма едва не привела к преждевременному завершению карьеры, но она хранила тайну и не распространялась о душевных терзаниях.

Лишь в документальном фильме для французского телевидения Le Couple de Feu («Огненная пара») девушка наконец-то призналась, что пережила аборт и впала после него в депрессию. Вытаскивать себя из этого состояния ей пришлось самостоятельно.

«Спортивные победы — это не только медали, но и раны. Ничего не поделать, это часть игры», — сказала Пападакис в фильме Le Couple de Feu.

«После этого всё пошло под откос»

Предолимпийский сезон-2020/2021 Пападакис и Сизерон полностью пропустили. Казалось, они опасаются за здоровье из-за пандемии и усиленно готовятся к Играм в Пекине. Отчасти так и было. Но только отчасти. В сентябре на Габриэлу нахлынула депрессия, и она не понимала, как тренироваться в таком состоянии. Именно поэтому пара не поехала на чемпионат мира в Стокгольме: к тренировкам они вернулись в декабре и очень осторожно подходили к привычным нагрузкам. Катались сначала по полчаса в день, затем час, полтора. Не всегда всё получалось, что осложнялось витавшим в воздухе желанием бросить дело всей жизни. Ехать на чемпионат мира в подобном раздрае было бессмысленно.

«В середине сентября произошёл срыв, после которого я больше не могла кататься. Это депрессия. Мысль о том, что я снова выйду на тренировку, казалась мне невозможной. Мы задумались — стоит ли игра свеч? Ехать ли на чемпионат мира? Умом мы понимали, что нет. Особого смысла в этом не было. Мы были просто не в состоянии. Честное слово, мы не поехали, потому что были не в состоянии. Это вынужденное решение», — рассказала Пападакис в фильме Le Couple de Feu.

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон Фото: Jean Catuffe/Getty Images

А во время чемпионата мира Габриэле выпало самое сложное испытание: узнав, что беременна, она решилась на аборт. Тренеры и партнёр её не принуждали, но и не проявили особого сочувствия. Звучит ужасно, но понять их можно: беременность Габриэлы — не их зона ответственности. Искать поддержки в столь личном вопросе нужно не у коллег, а у близких. В идеале — у отца ребёнка. Впрочем, фигуристка не упоминала, что рассматривала вариант родить и стать матерью. Она шла к олимпийскому золоту и не хотела отказываться от мечты.

Но аборт, каким бы осознанным он ни был, естественно, наносит душевную травму. Габриэле требовалось время, чтобы прийти в себя, а нужно было продолжать тренироваться. Это для неё мир резко изменился, а для Гийома и тренеров всё осталось по-прежнему.

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон Фото: Joosep Martinson/Getty Images

«Это всё началось год назад. Я правда не понимаю — за что… Это совпало с моментом, когда я сделала аборт во время чемпионата мира. Можно сказать, что после этого всё пошло под откос. Я объявила, что сделала аборт. Они меня навестили, вроде всё было нормально. По возвращении на каток мне сказали: не стоит об этом распространяться. Произошло что-то вроде глубокого отчуждения.

Думаю, тогда на меня накатила злоба, которую испытываешь, устав играть роль. Когда тошно от самого себя. Когда боишься осуждающих взглядов и уже устал скрываться. Когда я забеременела, то винила себя. Больше всего я винила себя именно за это. Я же спортсменка, поэтому не имею права забеременеть. Сейчас мне это кажется нелепым. Но факт остаётся фактом — я думала именно так», — призналась Пападакис в фильме Le Couple de Feu.

«Всё равно что сказать суициднику: «Давай, займись собой!»

На самом деле главная драма Габриэлы не в самом факте аборта, а именно в отсутствии полноценной психологической помощи после этого. И заниматься этим должны были не тренеры или партнёр, а квалифицированные специалисты. Странно, что этого не случилось, ведь Гийом упоминал в фильме, что с их парой работает «тренер по ментальному здоровью».

Конечно, жаль, что команда не обратила должного внимания на проблемы фигуристки, а она так боялась всех разочаровать, что старалась скрыть очередную депрессию. «Выздоравливать» пришлось самостоятельно, что тоже очень болезненно и требует огромных психологических усилий. По сути, Габриэла пожертвовала не только ребёнком ради олимпийского золота, но и ментальным здоровьем.

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон Фото: Joosep Martinson/Getty Images

«На самом деле в спортивной среде до сих пор игнорируются вопросы, касающиеся ментального здоровья. Это выглядит чем-то неуместным, неприглядным, непонятным. Одно дело, когда тебе говорят: «Тут непорядок. Будем лечить». Другое – когда тебе плохо, а в ответ: «Даём тебе немного времени, давай, займись собой». Всё равно что сказать суициднику: «Давай, займись собой!» — объяснила Пападакис в фильме Le Couple de Feu.

После пятой победы на чемпионате мира Пападакис и Сизерон объявили о приостановке карьеры на год. Вернуться или нет, они пока ещё не решили. Но их золотых медалей определённо достаточно, чтобы гордиться пройденным путём в большом спорте и впредь ничем не жертвовать ради новых наград.

Особенно Габриэле. Она выстрадала всё, что могла, и заслужила душевной гармонии. В спорте, без спорта — неважно. Важно — свободно дышать.

«Свершилось! И гора с плеч. Я наконец-то могу дышать», — сказала Пападакис о победе на Олимпиаде в фильме Le Couple de Feu.