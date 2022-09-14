Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Фигуристка Габриэла Пападакис рассказала, как пережила аборт и депрессию во время подготовки к Олимпийским играм

«Я наконец-то могу дышать». Как Пападакис заплатила абортом за олимпийское золото
Дарья Кирюхина
Пападакис заплатила абортом за олимпийское золото
Комментарии
Фигуристка выбрала олимпийскую мечту вместо ребёнка, но с трудом пережила депрессию после аборта, а тренеры и партнёр не оценили её жертву.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду француженка Габриэла Пападакис призналась, что во время чемпионата мира – 2021 сделала аборт. Этот поступок нанёс фигуристке мощнейшую психологическую травму, которая мешала тренироваться и породила недопонимание со стороны её партнёра Гийома Сизерона и тренеров. Подготовка легендарного дуэта к Олимпиаде в Пекине серьёзно осложнилась, но фигуристка справилась с ментальными проблемами и не остановилась на пути к высшей спортивной награде.

За олимпийское золото она заплатила как никогда высокую цену и долго винила себя за «недопустимую» для спортсменки беременность. А тренеры и партнёр не протянули ей руку поддержки, хотя она остро в этом нуждалась.

Счастлива ли Габриэла теперь, когда у неё есть олимпийское золото? Никто, кроме неё, не ответит. Однако сейчас она дышит свободно. Похоже, впервые за многие годы.

«Абсолютно неважно, что он русский». Взгляд французских фигуристов на громкий конфликт «Абсолютно неважно, что он русский». Взгляд французских фигуристов на громкий конфликт

«Спортивные победы — это не только медали, но и раны»

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон — признанные лидеры в танцах на льду с 2015 года. Они могли стать олимпийскими чемпионами ещё на Играх в Пхёнчхане, но обидный казус с костюмом Габриэлы не позволил этому случиться. Во время короткого танца её платье неожиданно расстегнулось и оголило грудь. Возможности что-то исправить посреди проката не было. Пара продолжала сложнейшую программу, невзирая на происшествие, но выложиться на максимум не получилось. Психологический дискомфорт привёл к нехарактерной помарке на твиззлах и более низким баллам, чем у главных соперников — канадского дуэта Тессы Вирчу и Скотта Мойра. Даже победа в произвольном танце не помогла Пападакис и Сизерону обогнать их в общем зачёте. Из Пхёнчхана французы вернулись с серебром и жаждой реванша.

На Олимпиаде в Пекине Пападакис и Сизерон, как и ожидалось, выиграли заслуженное золото. В отличие от Игр в Пхёнчхане, на льду Поднебесной никаких неприятностей с костюмом девушки не приключилось, а блестящих выступлений новых главных конкурентов — российских танцоров Виктории Синициной и Никиты Кацалапова — оказалось недостаточно, чтобы вырвать победу у гениальных французов.

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон

Фото: Xavier Laine/Getty Images

Цель достигнута: Пападакис и Сизерон — олимпийские чемпионы. Но какова цена этого чемпионства? Для каждого спортсмена победы связаны с различными жертвами, травмами и преодолениями. Цена успеха всегда очень высока. Однако то, через что прошла Габриэла, выходит за рамки стандартных испытаний. Её личная драма едва не привела к преждевременному завершению карьеры, но она хранила тайну и не распространялась о душевных терзаниях.

Лишь в документальном фильме для французского телевидения Le Couple de Feu («Огненная пара») девушка наконец-то призналась, что пережила аборт и впала после него в депрессию. Вытаскивать себя из этого состояния ей пришлось самостоятельно.

«Спортивные победы — это не только медали, но и раны. Ничего не поделать, это часть игры», — сказала Пападакис в фильме Le Couple de Feu.

«Мой самый страшный кошмар». Как нечаянный стриптиз лишил французов золота Олимпиады-2018 «Мой самый страшный кошмар». Как нечаянный стриптиз лишил французов золота Олимпиады-2018

«После этого всё пошло под откос»

Предолимпийский сезон-2020/2021 Пападакис и Сизерон полностью пропустили. Казалось, они опасаются за здоровье из-за пандемии и усиленно готовятся к Играм в Пекине. Отчасти так и было. Но только отчасти. В сентябре на Габриэлу нахлынула депрессия, и она не понимала, как тренироваться в таком состоянии. Именно поэтому пара не поехала на чемпионат мира в Стокгольме: к тренировкам они вернулись в декабре и очень осторожно подходили к привычным нагрузкам. Катались сначала по полчаса в день, затем час, полтора. Не всегда всё получалось, что осложнялось витавшим в воздухе желанием бросить дело всей жизни. Ехать на чемпионат мира в подобном раздрае было бессмысленно.

«В середине сентября произошёл срыв, после которого я больше не могла кататься. Это депрессия. Мысль о том, что я снова выйду на тренировку, казалась мне невозможной. Мы задумались — стоит ли игра свеч? Ехать ли на чемпионат мира? Умом мы понимали, что нет. Особого смысла в этом не было. Мы были просто не в состоянии. Честное слово, мы не поехали, потому что были не в состоянии. Это вынужденное решение», — рассказала Пападакис в фильме Le Couple de Feu.

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон

Фото: Jean Catuffe/Getty Images

А во время чемпионата мира Габриэле выпало самое сложное испытание: узнав, что беременна, она решилась на аборт. Тренеры и партнёр её не принуждали, но и не проявили особого сочувствия. Звучит ужасно, но понять их можно: беременность Габриэлы — не их зона ответственности. Искать поддержки в столь личном вопросе нужно не у коллег, а у близких. В идеале — у отца ребёнка. Впрочем, фигуристка не упоминала, что рассматривала вариант родить и стать матерью. Она шла к олимпийскому золоту и не хотела отказываться от мечты.

Но аборт, каким бы осознанным он ни был, естественно, наносит душевную травму. Габриэле требовалось время, чтобы прийти в себя, а нужно было продолжать тренироваться. Это для неё мир резко изменился, а для Гийома и тренеров всё осталось по-прежнему.

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон

Фото: Joosep Martinson/Getty Images

«Это всё началось год назад. Я правда не понимаю — за что… Это совпало с моментом, когда я сделала аборт во время чемпионата мира. Можно сказать, что после этого всё пошло под откос. Я объявила, что сделала аборт. Они меня навестили, вроде всё было нормально. По возвращении на каток мне сказали: не стоит об этом распространяться. Произошло что-то вроде глубокого отчуждения.

Думаю, тогда на меня накатила злоба, которую испытываешь, устав играть роль. Когда тошно от самого себя. Когда боишься осуждающих взглядов и уже устал скрываться. Когда я забеременела, то винила себя. Больше всего я винила себя именно за это. Я же спортсменка, поэтому не имею права забеременеть. Сейчас мне это кажется нелепым. Но факт остаётся фактом — я думала именно так», — призналась Пападакис в фильме Le Couple de Feu.

Синицина и Кацалапов — космос. Только гениальные французы смогли остановить нашу пару Синицина и Кацалапов — космос. Только гениальные французы смогли остановить нашу пару

«Всё равно что сказать суициднику: «Давай, займись собой!»

На самом деле главная драма Габриэлы не в самом факте аборта, а именно в отсутствии полноценной психологической помощи после этого. И заниматься этим должны были не тренеры или партнёр, а квалифицированные специалисты. Странно, что этого не случилось, ведь Гийом упоминал в фильме, что с их парой работает «тренер по ментальному здоровью».

Конечно, жаль, что команда не обратила должного внимания на проблемы фигуристки, а она так боялась всех разочаровать, что старалась скрыть очередную депрессию. «Выздоравливать» пришлось самостоятельно, что тоже очень болезненно и требует огромных психологических усилий. По сути, Габриэла пожертвовала не только ребёнком ради олимпийского золота, но и ментальным здоровьем.

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон

Фото: Joosep Martinson/Getty Images

«На самом деле в спортивной среде до сих пор игнорируются вопросы, касающиеся ментального здоровья. Это выглядит чем-то неуместным, неприглядным, непонятным. Одно дело, когда тебе говорят: «Тут непорядок. Будем лечить». Другое – когда тебе плохо, а в ответ: «Даём тебе немного времени, давай, займись собой». Всё равно что сказать суициднику: «Давай, займись собой!» — объяснила Пападакис в фильме Le Couple de Feu.

После пятой победы на чемпионате мира Пападакис и Сизерон объявили о приостановке карьеры на год. Вернуться или нет, они пока ещё не решили. Но их золотых медалей определённо достаточно, чтобы гордиться пройденным путём в большом спорте и впредь ничем не жертвовать ради новых наград.

Особенно Габриэле. Она выстрадала всё, что могла, и заслужила душевной гармонии. В спорте, без спорта — неважно. Важно — свободно дышать.

«Свершилось! И гора с плеч. Я наконец-то могу дышать», — сказала Пападакис о победе на Олимпиаде в фильме Le Couple de Feu.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022