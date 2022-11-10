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Александр Жулин рассказал, за что уважает Елизавету Туктамышеву

Александр Жулин рассказал, за что уважает Елизавету Туктамышеву
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Чемпион мира и Европы 1993 года в танцах на льду, двукратный призёр Олимпийских игр Александр Жулин рассказал, за что уважает чемпионку мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавету Туктамышеву.

«С удовольствием буду следить за её катанием, развитием. Я её очень уважаю за то, что она уже в довольно зрелом возрасте для девушек (в декабре Туктамышевой исполнится 26 лет. — Прим. «Чемпионата») штурмует и тройной аксель, и четверной тулуп. Это вызывает огромное уважение», — приводит слова Жулина «Матч ТВ».

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