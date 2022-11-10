Певец Дмитриенко выступил с заявлением на фоне слухов о романе с Валиевой

Известный певец Ваня Дмитриенко на фоне слухов о романе с фигуристкой Камилой Валиевой выступил с заявлением.
Ранее в соцсетях появился снимок, на котором Валиева и Дмитриенко держатся за руки. Снимок сделан в Казани, где в минувшие выходные проходил третий этап серии Гран-при России, в котором принимала участие Камила. В то же время появились слухи о расставании Дмитриенко с блогершей Сашей Айс, а Ваню видели на трибунах ледовой арены – кадры даже попали в трансляцию.
«Хочу немного внести ясность со своей стороны. Да, мы расстались, и инициатором разрыва был я, но совершённые действия, которые привели к окончанию наших отношений, были не с моей стороны. Говорить плохо о человеке, которого я любил долгое время, далеко не моя история.
Хочу добавить, что я сейчас свободный человек и не нахожусь в отношениях, и очень благодарен людям, которые проживают это вместе со мной. Спасибо друзьям и знакомым», — говорит Дмитриенко.
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