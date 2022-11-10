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Фигуристка Камила Валиева и певец Ваня Дмитриенко держатся за руки. Фото

Фигуристка Камила Валиева и певец Ваня Дмитриенко держатся за руки. Фото
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В соцсетях появился снимок, на котором олимпийская чемпионка в команде российская фигуристка Камила Валиева и известный певец Ваня Дмитриенко держатся за руки. Снимок сделан в Казани, где в минувшие выходные проходил третий этап серии Гран-при России, в котором принимала участие Валиева.

Фото: Фото из соцсетей

Ранее Валиева снялась в новом клипе Дмитриенко на песню «Сила притяжения», сыграв там роль возлюбленной певца. Недавно артист подтвердил слухи о расставании с блогершей Сашей Айс и заявил, что сейчас его сердце свободно. На этапе Гран-при России в Казани Ваню видели на трибунах ледовой арены – кадры даже попали в трансляцию.

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