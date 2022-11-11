Туктамышева ещё не решила, будет ли прыгать четверной тулуп на Гран-при России в Москве

Тренер Татьяна Мишина рассказала, что серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева ещё не приняла окончательного решения об исполнении четверного тулупа на этапе Гран-при России в Москве.
Туктамышева тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Алексея Мишина. Несколько дней назад Елизавета опубликовала в соцсетях видео, на котором два раза подряд успешно исполняет четверной тулуп. 12–13 ноября в Москве Туктамышева дебютирует в серии Гран-при России.
«Лиза уезжала в хорошем настроении, на тренировке она выезжала четверной тулуп. Но это уже по готовности посмотрят — будут ли сейчас делать, или к следующему этапу, или на прыжковом турнире пробовать», — приводит слова Мишиной ТАСС.
Соперницами Туктамышевой в Москве станут Софья Акатьева, Анастасия Зинина, Софья Муравьева, Екатерина Анисимова, Виктория Дорошевская, Ангелина Козырева, Агнета Латушкина, Арина Онищенко, Мария Парамонова, Мария Реброва и Анна Ромасюк.
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