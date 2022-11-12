Кагановская/Ангелопол: у нас соперничество только с «самими сабими», как говорит Загитова

Российские фигуристы Валерий Ангелопол и Василиса Кагановская поделилась мыслями о своём выступлении на этапе Гран-при России.

«Есть над чем работать, были ошибки. Откатали далеко не на 100%. Будем готовиться к завтра, чтобы показать свой максимум, что мы нарабатывали. Сегодня не всё было сделано. Про ошибки не будем сейчас рассказывать, всё-таки это наше, мы это у себя держим. Также наш тренер будет говорить нам замечания», — передаёт слова Кагановской корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.



Кагановская: Как узнали, что будем здесь участвовать? Узнали в последний момент.



Ангелопол: На самом деле, мы очень хотели поехать именно сюда из наших внутренних воображений. Мы готовились изначально сюда, просто не знали, поедем ли сюда на 100%.



Кагановская: Не сбило ли это настрой? Нет, наоборот, у нас появилось ещё больше мотивации, потому что мы хотели выступить именно на этом этапе.



Ангелопол: Камерная арена? Мы не обратили на это внимания, больше были заняты тем, что мы катались. Но то, что арена вмещает меньше людей — это очень чувствуется.



Кагановская: Я не почувствовала этого, если честно. Мне везде нравится. Мы хотим сказать «спасибо» вообще за какие-либо условия для стартов, за то, что делают для нас, а делают очень много, чтобы никто не терял мотивацию. Спасибо огромное федерации за то, что предоставляет условия.



Ангелопол: А мы уже пользуемся тем, что есть.



Есть ли принципиальное соперничество с Хаврониной и Чиризано? У нас принципиальное соперничество сохраняется только с «самими сабими», как говорит Алина Загитова. Нам главное свой максимум показать и тот труд, который мы проделали перед соревнованиями.



Кагановская: Мы ко всем парам нашей сборной относимся одинаково. Но больше, естественно, думаем о себе. Нам важно показать, что мы наработали, а не с кем-то соревноваться и у кого-то выигрывать.



Ангелопол: Конкуренция всегда была во все годы с самого начала существования фигурного катания. Всегда были лидеры, всегда были те, кто их догоняет. Ничего особенного не происходит. Я надеюсь, что нам ещё много времени конкурировать со всеми. И через год появятся новые юниорские пары, которые очень крутые результаты сейчас показывают, и нам ещё с ними надо будет конкурировать. Конкуренция всегда была, есть и будет.



Грустно ли, что оба этапа в Москве и не удалось попутешествовать? Нам грустно только оттого, что наши болельщики, которые нас ждали в Самаре, нас не увидели вживую. А так выступать без разницы где.



Кагановская: Из-за того, что федерация предоставляет нам проживание в отелях, есть ощущение, что мы где-то уже не в Москве, вроде и не дома, а тем более сейчас мы на ЦСКА-Арене, поэтому ощущения не как в «Мегаспорте».