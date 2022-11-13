Илья Авербух: Туктамышева — пример высочайшего профессионализма и спортивного долголетия

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер телевизионного шоу «Ледниковый период» Илья Авербух высказался о победе Елизаветы Туктамышевой на этапе Гран-при России.



«Очень рад за Лизу. Она действительно пример и высочайшего профессионализма, и спортивного долголетия. Работал с Лизой в этом году — ставил ей произвольную программу. Работать с ней всегда одно большое удовольствие.



Также она соавтор всех своих программ — очень творческий человек и интересная личность. Рад вдвойне, что моя программа ей тоже помогла. Катание сегодня не было ни у кого безупречным. Но я уверен, что ещё будет набираться форма у всех и мы ещё увидим абсолютно чистые прокаты», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.