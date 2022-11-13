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Гран-при России. Этап 4: Мужчины, произвольная программа
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18:15 Мск
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Илья Авербух: Туктамышева — пример высочайшего профессионализма и спортивного долголетия

Илья Авербух: Туктамышева — пример высочайшего профессионализма и спортивного долголетия
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Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер телевизионного шоу «Ледниковый период» Илья Авербух высказался о победе Елизаветы Туктамышевой на этапе Гран-при России.

«Очень рад за Лизу. Она действительно пример и высочайшего профессионализма, и спортивного долголетия. Работал с Лизой в этом году — ставил ей произвольную программу. Работать с ней всегда одно большое удовольствие.

Также она соавтор всех своих программ — очень творческий человек и интересная личность. Рад вдвойне, что моя программа ей тоже помогла. Катание сегодня не было ни у кого безупречным. Но я уверен, что ещё будет набираться форма у всех и мы ещё увидим абсолютно чистые прокаты», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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