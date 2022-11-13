Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Коляда: самый глупый вопрос, который мне задавали журналисты? Вот этот

Коляда: самый глупый вопрос, который мне задавали журналисты? Вот этот
Комментарии

Фигурист Михаил Коляда прокомментировал третье место на четвёртом этапе Гран-при России.

— Почему так вышло, было ли обсуждение?
— Пока не было.
— Не было мыслей четверной во второй половине попытаться сделать, чтобы догнать?
— Таких мыслей не было.
— Перестраиваться сложно?
— Что-то вопросы такие сложные.
— По ощущениям, расстроен?
— Я знаю, чего не хватило.
— Какой самый глупый вопрос, который задавали тебе журналисты?
— Вот этот.
— Какой вопрос стоило бы задать, но его никогда не задавали?
— Откуда я знаю? Сложно совсем уж.
— Кому бы ты дал ледовый Оскар в прошлом сезоне, если была бы номинация «Лучший фигурист»?
— Не знаю.
— Какими тремя прилагательными ты бы описал Алексея Мишина?
— Мудрый, опытный, весёлый.
— Ты его называешь шефом?
— Нет.
— Даже между собой?
— Между собой называю. Так проще.
— Первое место с падениями или второе место с чистым прокатом?
— Второе место с чистым прокатом.
— Кому первому пишешь или звонишь после проката?
— Супруге.
— Что она говорит тебе?
— То, что она говорит, это сугубо между нами.
— Оказавшись перед Томасом Бахом, что ты ему скажешь?
— Hello.
— Если у тебя будет шанс убедить его…
— Это уже 11-й вопрос, — передаёт слова Коляды корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022