Коляда: самый глупый вопрос, который мне задавали журналисты? Вот этот

Фигурист Михаил Коляда прокомментировал третье место на четвёртом этапе Гран-при России.

— Почему так вышло, было ли обсуждение?

— Пока не было.

— Не было мыслей четверной во второй половине попытаться сделать, чтобы догнать?

— Таких мыслей не было.

— Перестраиваться сложно?

— Что-то вопросы такие сложные.

— По ощущениям, расстроен?

— Я знаю, чего не хватило.

— Какой самый глупый вопрос, который задавали тебе журналисты?

— Вот этот.

— Какой вопрос стоило бы задать, но его никогда не задавали?

— Откуда я знаю? Сложно совсем уж.

— Кому бы ты дал ледовый Оскар в прошлом сезоне, если была бы номинация «Лучший фигурист»?

— Не знаю.

— Какими тремя прилагательными ты бы описал Алексея Мишина?

— Мудрый, опытный, весёлый.

— Ты его называешь шефом?

— Нет.

— Даже между собой?

— Между собой называю. Так проще.

— Первое место с падениями или второе место с чистым прокатом?

— Второе место с чистым прокатом.

— Кому первому пишешь или звонишь после проката?

— Супруге.

— Что она говорит тебе?

— То, что она говорит, это сугубо между нами.

— Оказавшись перед Томасом Бахом, что ты ему скажешь?

— Hello.

— Если у тебя будет шанс убедить его…

— Это уже 11-й вопрос, — передаёт слова Коляды корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина