ВАДА требует от CAS дисквалифицировать Валиеву на четыре года

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) требует от Спортивного арбитражного суда (CAS) решения о нарушении фигуристкой Камилой Валиевой антидопинговых правил, а также вынести дисквалификацию сроком на четыре года и аннулировать результаты фигуристки.

Напомним, 8 ноября ВАДА передала допинг-дело Камилы Валиевой в CAS.



На Олимпиаде-2022 стало известно, что допинг-проба Валиевой, взятая в декабре 2021 года, дала положительный результат. Несмотря на это, Камилу допустили до личного турнира, в котором она стала четвёртой. Церемония награждения по итогам командного турнира до сих пор не состоялась.

Ранее РУСАДА сообщило, что не будет публично объявлять вердикт по данному делу. Валиева является защищённым лицом – на момент сдачи положительной допинг-пробы ей было 15 лет.