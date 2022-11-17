«Хочется, чтоб нам дали какую-то надежду». Боброва — о Коляде

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор Андрей Журанков высказались о неудаче российского фигуриста Михаила Коляды на этапе Гран-при России в Москве. Между ними состоялся такой диалог в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Напомним, Коляда стал третьим, хотя лидировал после короткой программы.

Боброва. С одной стороны, мне обидно, что тем зрителям, которые искренне переживают за Мишу и всё ещё ждут его возвращения на Олимп, никак не объясняется, почему происходит это с Мишей. Можно сказать: «Да, ребят, сейчас не собрался, что-то помешало, возможно, морально. Я работаю с психологом, пока не получается». Возможно, травма, возможно, ещё что-то, но у нас вообще нет никакой информации. Мы просто видим бледную тень Миши. С другой стороны, нам не обязаны это говорить, но понимаешь, мы, зрители, сами додумываем что-то и уже расстраиваемся. Кто-то думает, что травма, кто-то думает, что надо оставить Мишу в прошлом. Хочется, чтоб нам дали какую-то надежду. Скажите, что вы работаете, что есть причина и вы её знаете.

Журанков. Дело в другом. Ты видишь, что Миша кайфует от «Щелкунчика» и от «Танго в сумасшедшем доме»? Честно говоря, у меня уже версия, что, наверное, не стоило ставить «Танго в сумасшедшем доме». Может быть, это такая чересчур заумная программа, что она как-то Коляду замыкает. Честно говоря, я вот смотрел, очень много специальных рук, которые отображают суть программы, и он должен помнить о них. При этом в коньке нет ничего в этот момент. И я, возможно, соглашусь, что всё внимание на эти руки уводит его от концентрации на конёк и прыжки. Ну так, значит, переделайте, если так происходит. Но ничего же не переделывается, ничего не говорится.

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