Журанков — о Коляде: у меня ощущение, что непопадание в Пекин было как конец карьеры

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор Андрей Журанков высказались о российском фигуристе Михаиле Коляде. Между ними состоялся такой диалог в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Журанков. Он прыгал у Чеботарёвой четверной лутц, четверной тулуп и четверной сальхов. Я помню чемпионат России в Питере, я подхожу к Валентине Чеботарёвой и говорю: «Никак не получается у вас четверной лутц, ну откажитесь, почему вы так на этом настаиваете?» А сейчас я понимаю, что есть закон: если ты не идёшь вперёд, то ты катишься назад. От четверного лутца отказались, сейчас отказались от четверного сальхова.

У меня в прошлом году до Олимпиады было ощущение… Извините, раз мы стараемся тут говорить по-честному, мне кажется, что-то, что с ним случилось перед Пекином… Я не считаю, что объяснение как-то совпадало вообще со здравым смыслом и с логикой, когда вдруг Коляду не послали на Олимпиаду под предлогом того, что у него ковидный тест. Но при этом мы видели, как Киган Мессинг с ковидным тестом доехал до Олимпиады. Степанова с Букиным — то же самое. И потом уже, когда Олимпиады началась, всем стало известно, что у Коляды вроде как всё нормально с тестом… Никто не знает, что там произошло, но у меня ощущение такое, что это будто конец карьеры был и он как будто не понимает, ради чего он катается.

Боброва. Мы не знаем, что у них происходит, возможно, есть какая-то причина, о которой нам неизвестно. Но у меня такое впечатление, я не хочу в это верить, что он потерял веру в себя. Он выходит на лёд, надо откататься. Он начинает, падает, и дальше он катается… Это не тот уже Миша, который катался, и зал вставал.

Журанков. Он кайфовал от фигурного катания, и это было видно. А сейчас такое ощущение, что он мучается, мы вместе с ним мучаемся, и возникает вопрос: а зачем?

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