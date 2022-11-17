«Цените каждую минуту». Максим Ковтун отреагировал на кончину Александра Горшкова

Трёхкратный призёр чемпионатов Европы, четырёхкратный чемпион России в мужском одиночном катании Максим Ковтун отреагировал на известие об уходе из жизни президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), олимпийского чемпиона 1976 года в танцах на льду Александра Горшкова. Горшкову было 76 лет.
«Вчера вернулся с поминок моей крёстной мамы. Сегодня не стало Александра Георгиевича…
Цените каждую минуту, и… Позвони, а лучше приедь к своим родителям», — написал Ковтун в соцсетях.
Также Горшков — шестикратный чемпион мира и Европы в танцах на льду. Он выступал с Людмилой Пахомовой, которая ушла из жизни в 1986 году.
Причиной смерти легендарного фигуриста стал инфаркт миокарда. С этим диагнозом он был госпитализирован и попал в реанимацию. Медики не смогли спасти его жизнь.
Прощание с Александром Горшковым состоится в воскресенье, 20 ноября, с 12:00 до 14:00 на Малой арене «Лужники» по адресу: ул. Лужники, д. 24, стр. 3.
- 17 ноября 2022
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