Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Цените каждую минуту». Максим Ковтун отреагировал на кончину Александра Горшкова

«Цените каждую минуту». Максим Ковтун отреагировал на кончину Александра Горшкова
Комментарии

Трёхкратный призёр чемпионатов Европы, четырёхкратный чемпион России в мужском одиночном катании Максим Ковтун отреагировал на известие об уходе из жизни президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), олимпийского чемпиона 1976 года в танцах на льду Александра Горшкова. Горшкову было 76 лет.

«Вчера вернулся с поминок моей крёстной мамы. Сегодня не стало Александра Георгиевича…

Цените каждую минуту, и… Позвони, а лучше приедь к своим родителям», — написал Ковтун в соцсетях.

Также Горшков — шестикратный чемпион мира и Европы в танцах на льду. Он выступал с Людмилой Пахомовой, которая ушла из жизни в 1986 году.

Причиной смерти легендарного фигуриста стал инфаркт миокарда. С этим диагнозом он был госпитализирован и попал в реанимацию. Медики не смогли спасти его жизнь.

Прощание с Александром Горшковым состоится в воскресенье, 20 ноября, с 12:00 до 14:00 на Малой арене «Лужники» по адресу: ул. Лужники, д. 24, стр. 3.

«В моём понимании руководить — это помогать». Умер великий фигурист и глава ФФККР Горшков «В моём понимании руководить — это помогать». Умер великий фигурист и глава ФФККР Горшков
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022