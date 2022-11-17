«В моём понимании руководить — это помогать». Умер великий фигурист и глава ФФККР Горшков

Российский спорт постигла большая потеря. Ушёл из жизни легендарный фигурист и глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков. Олимпийский чемпион 1976 года скончался на 77-м году жизни. О причинах смерти Александра Георгиевича пока неизвестно.

В день смерти Александра Горшкова вспоминаем его великую историю.

Горшкова считали бесперспективным, но он доказал обратное

Александр Горшков вместе со своей партнёршей и по совместительству супругой Людмилой Пахомовой вошёл в зал славы мирового фигурного катания, устроив настоящую революцию в танцах на льду. Выигрывая старт за стартом, они уверенно двигались к своей цели — ввести новую дисциплину в олимпийскую программу. Казалось, всё, за что ни брались Горшков и Пахомова, даётся им с потрясающей лёгкостью. А основные переживания и испытания оставались за кадром.

Особенно трудно приходилось Александру, которого долгое время считали бесперспективным и недостойным трёхкратной чемпионки СССР. Тем не менее своим невероятным трудолюбием он доказал обратное: фигурист делал всё, чтобы оправдать ожидания партнёрши, даже если порой это стоило ему здоровья. Так, например, не пожалел себя Горшков во время турне по США, когда, зацепившись за выбоину во льду, упал и разбил лицо. Спортсмен категорически отказался сниматься с соревнования и вышел на каток, предварительно попросив Людмилу смазать рану мумиём и наложить сверху грим для маскировки.

Людмила Пахомова и Александр Горшков Фото: РИА Новости

В критической ситуации фигуристы оказались и на чемпионате мира — 1972 в Калгари. Перед произвольным танцем Горшков и Пахомова, лидировавшие после обязательной части, внезапно почувствовали недомогание. Оказалось, у обоих сильное пищевое отравление. Спортсмены не могли не то что выступать, но даже встать с постели. Однако они в очередной раз не спасовали перед болезнью и блестяще откатали свою программу, завоевав золото. Уже после соревнования заговорили о том, что отравление могло быть подстроено конкурентами.

«Это тёмная история. Мы пошли на прогулку, потом вернулись на обед в гостиницу, где проживали все участники чемпионата. Заказали разные блюда, причём Мила поклевала совсем немного. Легли вздремнуть и одновременно проснулись от одинаковых ощущений — обоих выворачивало наизнанку. Есть предположение, что кто-то из конкурентов пытался нас отравить. На эту мысль подталкивает тот факт, что мы с Милой ели разные блюда», — делился своими догадками Горшков.

Жизнь Горшкова оказалась под угрозой за год до победы на Олимпиаде

Во многом благодаря феноменальному катанию советских чемпионов Международный олимпийский комитет согласился включить танцы на льду в программу Игр-1976 в Инсбруке. Вопрос о главных претендентах на историческое золото даже не стоял, но за год до Олимпиады под угрозой оказалась не только карьера, но и жизнь Александра Горшкова. После очередного триумфа на чемпионате Европы партнёр ощутил резкую боль в спине — впоследствии он едва мог стоять на ногах.

Первое время Александра лечили от невралгии: Людмила помогала ему принимать тёплые ванные и следила за соблюдением постельного режима. Но лучше фигуристу не становилось. Когда он потерял сознание в горячей воде, стало окончательно понятно, что проблема кроется в другом. Благодаря усилиям ведущего диагноста страны Михаила Перельмана удалось выяснить, что у Горшкова повреждена лёгочная артерия и требуется срочная операция. Спортсмен сопротивлялся хирургическому вмешательству, опасаясь подвести свою супругу и партнёршу по дуэту Людмилу Пахомову. И лишь после долгих уговоров Горшков доверил своё здоровье лучшим хирургам СССР. Врачам пришлось бороться за жизнь чемпиона. Они справились, но предрекали Александру расставание с большим спортом. А он уже через неделю после операции надел коньки и вышел на лёд.

Самое тяжёлое испытание

Проблемы со здоровьем, с которыми столкнулся Горшков, могли сломать кого угодно. Тяжёлая болезнь в солидном для спорта возрасте отняла массу сил и нервов как у самого фигуриста, так и у его партнёрши. Но было бы несправедливо, если бы первые Олимпийские игры в танцах на льду выиграли другие. С именами Пахомовой и Горшкова связаны развитие этой дисциплины и изменение отношения к ней среди чиновников.

Людмила Пахомова и Александр Горшков Фото: РИА Новости

После триумфа в Инсбруке Пахомова и Горшков завершили карьеру. Оба занимались тренерской работой, пока в 1979 году Людмила не заболела раком. Её не стало в возрасте 39 лет. После потери самого близкого человека Горшков сосредоточился на руководящей работе, а последние 12 лет возглавлял Федерацию фигурного катания на коньках России.

Александр Георгиевич четыре раза переизбирался на пост президента ФФККР, и это неудивительно, ведь именно при нём фигурное катание в нашей стране достигло небывалой популярности. Благодаря Горшкову этот вид спорта процветал в России даже в самые тяжёлые времена: и в коронавирус, и сейчас, когда наши спортсмены отстранены.

«Единственное, в чём меня всегда упрекали — в излишней мягкости. Ведь от спортивных чиновников априори ждут жёсткости, твёрдости, кулака по столу. Но у меня другой характер. В моём понимании руководить — это помогать», — признавался Александр Георгиевич.

«Он очень верно отстаивал интересы наших спортсменов»

17 ноября 2022 года в возрасте 76 лет Александра Георгиевича не стало. Об этом сообщил генеральный директор ФФККР Александр Коган.

«Соревнования в Самаре сегодня начнутся с минуты молчания в память об Александре Георгиевиче. Он ежедневно, ежечасно был в работе. Сегодня собирался вылетать туда на Гран-при», — сообщил Александр Ильич.

Александр Горшков участвует в награждении на Гран-при России Фото: РИА Новости

Эта новость повергла в шок весь мир фигурного катания, который почтил память Александра Горшкова добрыми словами.

«С этим человеком связана вся моя жизнь — от практически первых шагов на льду. Он всегда был важной фигурой в моей жизни, он был замечательным атлетом, первым во всём.

Мы ценим его как руководителя фигурного катания. Думаю, успехи отечественного фигурного катания связаны с его деятельностью в последние годы. Мы скорбим, даже трудно говорить отчётливо и гладко о чувствах в связи с этой трагической новостью», — цитирует Алексея Мишина ТАСС.

«Это большая потеря для всех нас, для всех, кто любит фигурное катание. Ушёл один из его столпов. Мы всегда будем помнить пару Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова, будем благодарны им за то, что спортивные танцы благодаря их успехам стали олимпийским видом. И хочется отметить, что последние годы он сфокусировался на работе функционера, он возглавлял ФФККР — и очень успешно возглавлял. При всём том, что это интеллигентный, тактичный, даже мягкий человек, он очень верно отстаивал интересы наших спортсменов, при нём наша сборная добилась очень высоких результатов, это его большой вклад, как и вклад в мировое фигурное катание», — цитирует Илью Авербуха ТАСС.

«Чемпионат» приносит соболезнования родным и близким Александра Горшкова.