Источник: Трусова имеет противоречия с Первым каналом, которые длятся с февраля

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в Пекине российская фигуристка Александра Трусова имеет давние противоречия с Первым каналом. Об этом сообщает источник «РИА Новости Спорт».
Сообщается, что противоречия фигуристки и телеканала длятся с февраля, однако их предмет не разглашается.
После проката короткой программы в рамках пятого этапа Гран-при России, который проходит в Самаре с 19 по 20 ноября, Трусова вышла в микст-зону в кофте, на которой отсутствовал логотип Первого канала. Отметим, что комментатор соревнований Максим Траньков сказал: «Ну, Трусова – всё… для Первого канала».
Фигурное катание. Пятый этап Гран-при России. Самара. Женщины. Короткая программа
1. Софья Самоделкина – 73,15 балла.
2. Анна Фролова – 70,74 балла.
3. Александра Трусова – 69,50.
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