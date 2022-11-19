Источник: Трусова имеет противоречия с Первым каналом, которые длятся с февраля

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в Пекине российская фигуристка Александра Трусова имеет давние противоречия с Первым каналом. Об этом сообщает источник «РИА Новости Спорт».

Сообщается, что противоречия фигуристки и телеканала длятся с февраля, однако их предмет не разглашается.

После проката короткой программы в рамках пятого этапа Гран-при России, который проходит в Самаре с 19 по 20 ноября, Трусова вышла в микст-зону в кофте, на которой отсутствовал логотип Первого канала. Отметим, что комментатор соревнований Максим Траньков сказал: «Ну, Трусова – всё… для Первого канала».

Фигурное катание. Пятый этап Гран-при России. Самара. Женщины. Короткая программа



1. Софья Самоделкина – 73,15 балла.

2. Анна Фролова – 70,74 балла.

3. Александра Трусова – 69,50.