«Недопустимая халатность». Константинова — об инциденте с Трусовой на ГП России в Самаре

Российская фигуристка Станислава Константинова прокомментировала инцидент с Александрой Трусовой на Гран-при России в Самаре, где к ней на лёд выбежал поклонник.
Напомним, почитатель таланта фигуристки выбежал прямо на лёд и подарил ей огромный букет красных роз. Мужчина сбежал вниз по лестнице, подошёл к борту и выскочил, там было много детей, которые кидали игрушки. Служба безопасности не сумела оперативно среагировать. Однако после взаимодействия с Трусовой фаната увели в подтрибунное помещение.
«Недопустимая халатность организаторов. Пугает, что у людей есть возможность выбежать на лёд», — заявила Константинова в интервью «Матч ТВ».
Судьи оценили выступление Трусовой в 144,30 балла. Александра упала с четверного лутца. Остальные элементы она исполнила чисто: каскад тройной флип – тройной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, секвенцию тройной флип – двойной аксель, тройной лутц.
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