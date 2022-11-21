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Стал известен предварительный список участников заключительного этапа ГП России в Перми

Стал известен предварительный список участников заключительного этапа ГП России в Перми
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Стали известны имена фигуристов, которые представлены в предварительном списке участников заключительного этапа Гран-при России в Перми.

Среди них: Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян, Софья Муравьёва, Ксения Синицына, Анна Фролова, Алексей Ерохов, Макар Игнатов, Артём Ковалёв, Матвей Ветлугин, Евгений Семененко, Илья Яблоков, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Софья Тютюнина/Андрей Багин и другие.

Заключительный, шестой этап Гран-при России пройдёт в Перми, в универсальном Дворце спорта «Молот» 26–27 ноября.

Победителями пятого этапа Гран-при России, который прошёл в Самаре, стали Глеб Лутфуллин (произвольная программа, мужчины), Софья Самоделкина (произвольная программа, женщины), Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (произвольная программа, пары), Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (танцы на льду).

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