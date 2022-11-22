Актёр Фёдор Федотов — о ЧМ: очень люблю Месси, буду ходить в бело-голубом целый месяц
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Российский актёр Фёдор Федотов, являющийся партнёром двукратной чемпионки мира в женском одиночном катании Евгении Медведевой на телешоу «Ледниковый период», рассказал, за кого будет болеть на стартовавшем чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре. Сборная России из-за санкций не смогла отобраться на турнир.
«Буду ли следить за чемпионатом мира по футболу? За чемпионатом мира буду следить с сегодняшнего дня, собственно, вы меня сейчас отвлекаете от матча открытия (улыбается) (интервью было записано 20 ноября. – Прим. «Чемпионата»).
Я буду болеть за Аргентину. Я очень люблю Месси, я люблю эту команду, я буду ходить в бело-голубом целый месяц», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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