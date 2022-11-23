Стилист «ЛП»: Загитова ещё в прошлом сезоне начала говорить, что ей хочется покороче

Стилист Первого канала Снежана Дармина, работающая на проектах «Голос», «Голос. Дети» и «Ледниковый период», рассказала, как ведущие телешоу Алина Загитова и Анна Щербакова выбирали костюмы для съёмок в программе.
«Конкретных пожеланий от девочек нет. С Алиной мы работаем давно, мы уже понимали по прошлому сезону, какие ей платья нужно приносить в этом сезоне. Она уже тогда начала говорить, что ей хочется покороче, ей нравились определённые фасоны, которые подчёркивают талию, она очень любит в обтяжечку платья.
На самом деле, от девчонок многое зависит. Если Алина или Аня скажут: «Нет, я в этом не выйду», – так оно и будет. Они, конечно, не вставали прям в позу, но если бы они так сказали, то так бы и было. Когда мы выбираем из двух-трёх нарядов, то от них тоже многое зависит. То есть, если они скажут: «Я хочу только в этом», — то в принципе нам всем остаётся только смириться. Но, поскольку девчонки адекватные, чаще всего мы приходим к совместному решению», — сказала Дармина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
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