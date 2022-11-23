«Загитова говорила: «Хочу покороче, мне надо показать ножки». Интервью со стилистом «ЛП»

Один из главных секретов успеха «Ледникового периода» — это его ведущие. Пожалуй, переплюнуть Анну Щербакову и Алину Загитову по обсуждаемости в этом сезоне смог лишь Даня Милохин, внезапно сбежавший из проекта прямиком в Дубай. В остальном же всё внимание было приковано к ведущим: болельщики активно обсуждали их дикцию и стиль.

Образы, надо отметить, у Ани и Алины были действительно очень яркие и привлекательные. Девочки активно делились ими в соцсетях ещё до выхода выпусков, получая тысячи лайков и сотни восторженных комментариев.



«Чемпионат» поговорил со стилистом Снежаной Дарминой — именно она одевает ведущих на «Ледниковом периоде» — и узнал все секреты. Почему наряды Щербаковой скромнее, чем у Загитовой; часто ли девочек не устраивают их образы и как на их фоне не теряется Ягудин? Читайте в нашем интервью.

«Нельзя переборщить с сексуальностью, открытостью, особенно для Ани Щербаковой»

– Расскажите немного о себе, на каких проектах вы работаете?

– Я работаю стилистом на Первом канале на таких проектах, как «Голос», «Голос. Дети», «Ледниковый период». Мы достаточно давно работаем с Первым каналом, поэтому как-то естественно получается, что стилисты, работающие на канале, переходят из проекта в проект. Нас знают, знают нашу работу, знают, что мы качественно всё сделаем.

Снежана Дармина Фото: Из личного архива Снежаны Дарминой

– Есть ли какая-то специфика в подборе нарядов для ведущих на «Ледниковом периоде»?

– Есть, но связано это больше с самими ведущими. Они у нас очень молодые девушки, и, конечно, есть такой момент, что нельзя переборщить с сексуальностью, открытостью, особенно для Ани Щербаковой. Но в то же время надо сделать так, чтобы она не превратилась совсем в ребёнка. Такие рамки есть. С Алиной Загитовой в прошлые сезоны было так же, но в этом году она уже чувствует себя более взрослой, поэтому мы иногда позволяем более откровенные наряды.



На «Ледниковом периоде» легче в том плане, что не нужно подбирать обувь, потому что ведущие постоянно на коньках. Но за счёт этого мы делаем акценты на украшениях, на причёске, продумываем макияж. Ну и, конечно, сочетание ведущих между собой немаловажно. Бывает, что это усложняет работу, потому что одному идёт одно, другому — другое. Тут бывают нюансы, но мы стараемся лавировать и иногда говорим: «Давайте к следующему образу мы подберём то, что вам понравилось». Так периодически успокаиваем.



– А как подбираются наряды для девочек?

– Подбор нарядов зависит от многого. Скажу, что образы чаще всего — не целиком чисто наши идеи. Мы отталкиваемся и от желания самих ведущих, и от желания продюсеров, что немаловажно. Бывает, с чем-то мы согласны, с чем-то мы не согласны — как стилисты. Но приходится делать выбор в сторону того, что нравится всем: и самим девчонкам, и продюсерам, и более-менее нам. Однако наше мнение здесь далеко не приоритетное, поэтому целиком отвечать за некоторые образы я не могу.

«Бывает и такое, что приходится девчонок убеждать»

– Часто ли бывает, что девочек какие-то образы не устраивают и они просят поменять?

– Да, бывает такое частенько, расходятся мнения. Но никто же не хочет, чтобы девочки выглядели плохо. Так что тут можно понять и продюсеров, и нас, стилистов, когда мы девчонок убеждаем в чём-то, потому что со стороны нам самим себя сложнее увидеть. Конечно, в идеале, когда у нас у всех совпадают мнения, но бывает и такое, что приходится девчонок убеждать. Я не могу сказать, что они какие-то капризные, нет, они всё могут понять. Они, конечно, идут на уступки иногда, так что с ними комфортно достаточно.

– Что вы подчеркиваете во внешности девочек?

– У Алины, допустим, любим открывать ножки. Она и сама очень любит короткие платьишки. Стараемся подчёркивать талию и у Алины, и у Ани. Они худенькие, в прекрасной форме, так что на них редко можно какие-то балахоны или что-то такое надеть. В основном всё приталенное, девчонки у нас это очень любят.

Алексей Ягудин и Алина Загитова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– А правда, что телевидение полнит?

– Экран действительно увеличивает, поэтому все наши артисты так старательно худеют. Конечно, за счёт одежды это можно скорректировать, поэтому многие, допустим, не любят какие-то светлые тона, потому что они могут увеличивать человека. Но, мне кажется, даже несмотря на то, что экран может прибавлять какой-то вес, стройненьким девочкам это совершенно не опасно, потому что и так все видят, что они худенькие и красивые. Я не считаю, что из-за этого надо отказываться от каких-то светлых тонов или белого цвета, который мы так любим использовать.

«Щербакова просила наряды чуть подлиннее, а Загитова говорила: «Я хочу покороче, мне надо показать ножки»

– Я заметила, что для Алины вы чаще всего подбираете красные наряды, а для Ани — чёрные и белые. Эти цвета — их визитные карточки?

– С Алиной мы действительно часто используем красный, она сама его любит и он ей подходит — она жгучая брюнетка. Не могу сказать, что это специально — так получается. Здесь играют роль и цвет, и фасон, а мы часто приносим удачного фасона именно красные платья. Алина любит этот цвет, и если я вижу, что есть платье голубого и красного цвета, то выберу, конечно, красного.



С Аней мы работаем первый год. Приоритетных цветов нет, если кажется, что больше чёрного и белого, то это больше совпадение: то, что нам понравилось по фасонам, по теме. Сегодня (интервью было записано 15 ноября. — Прим. «Чемпионата») мы её одеваем в платье цвета фуксии, посмотрим, как оно будет выглядеть на ней. Я бы хотела Аню попробовать и в ярких цветах.

– Обычно у Ани более скромные наряды, а у Алины — более яркие, дерзкие. Это изначальная задумка?

– Нет, это больше по характеру самих девчонок. Они в чём-то похожи в жизни, но вкусы на одежду у них абсолютно разные. Когда мы подбираем наряды, они, конечно, высказывают своё мнение, и изначально, ещё на первой примерке Аня просила наряды чуть подлиннее, а Алина говорила: «Я хочу покороче, мне надо показать ножки». Это исходит от их характера, от их ощущения себя на сцене, на публике, на льду.

Алина Загитова и Анна Щербакова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Какова роль Алины и Ани в выборе костюмов: предлагают ли они сами какие-то идеи?

– Конкретных пожеланий от девочек нет. С Алиной мы работаем давно, мы уже понимали по прошлому сезону, какие ей платья нужно приносить в этом сезоне. Она уже тогда начала говорить, что ей хочется покороче, ей нравились определённые фасоны, которые подчёркивают талию, она очень любит в обтяжечку платья.



На самом деле, от девчонок многое зависит. Если Алина или Аня скажут: «Нет, я в этом не выйду», – так оно и будет. Они, конечно, не вставали прям в позу, но если бы они так сказали, то так бы и было. Когда мы выбираем из двух-трёх нарядов, то от них тоже многое зависит. То есть, если они скажут: «Я хочу только в этом», — то, в принципе, нам всем остаётся только смириться. Но поскольку девчонки адекватные, чаще всего мы приходим к совместному решению.

«По Ягудину нет каких-то проблемных моментов, он всегда готов надеть почти всё, что ему предлагают»

– Аня и Алина — две яркие девушки. Как вы делаете так, чтобы Алексей Ягудин не потерялся на их фоне?

– Про Лёшу мы всегда говорим одно: на него что ни надень, он всегда выглядит хорошо. У Лёши образ, размер одежды — всё по стандарту, прям идеально. Можно ничего не мерить и принести ему на концерт костюм, который мы выбрали, и он точно на него сядет. По Лёше нет каких-то проблемных моментов, он всегда готов надеть почти всё, что ему предлагают. Когда он видит, что это действительно хорошо, ему всё равно, что надеть. Он в этом плане вообще не привереда, главное, чтобы костюм хорошо сидел, а он всегда на нём хорошо сидит.



Нет каких-то с Лёшей проблем. Мы всегда сначала девочкам стараемся подобрать платья, а потом уже Лёше костюм — так получается проще. В принципе, так всегда: сначала подбирается вечернее платье даме, а потом под него уже подбирается наряд для мужчины.

Алексей Ягудин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Сейчас, когда Аня и Алина работают по отдельности, подбирать наряды стало легче?

– Да, легче однозначно. Вообще, трудновато сочетать девчонок было, потому что у них очень разные предпочтения. Мы думали сначала их одевать в одинаковые платья, допустим, но разных цветов. И поначалу так и сделали. Но стало понятно, что им не совсем комфортно в одинаковых фасонах, потому что Алине нравится одно, а Ане – другое. Получалось так, что им один фасон особо не предложишь, потому что это либо то, что подходит Алине, либо то, что подходит Ане. Конечно, их сложнее одевать вдвоём, по одной легче стало.



– Какие образы Алины и Ани вам больше всего понравились на проекте?

– Мне очень понравился образ Алины, когда она была в зелёном платье, с чёлкой и с гулькой на голове. У Ани очень нравится, как она в белом платье выглядит. Ещё недавно была съёмка, она была в голубом платье, более спортивном. Достаточно много удачных образов было, которые мне нравились, но бывало, конечно, что, по моему субъективному вкусу, что-то казалось не совсем удачным.

Анна Щербакова и Алексей Ягудин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Загитова любит эксперименты, особенно если они связаны с какими-то зарубежными тенденциями»

– Образ Алины с чёлкой получился очень обсуждаемым. Как Алина отнеслась к такому эксперименту?

– На самом деле, Алина любит эксперименты, особенно если они связаны с какими-то зарубежными тенденциями. Алине, в частности, мы подбирали этот образ, исходя из образов зарубежных звёзд: Зендеи, Арианы Гранде — мы часто берём от них какие-то причёски для Алины. Всё равно девочки в её возрасте равняются на таких молодёжных западных артистов. Вместе со стилистами по волосам у нас родилась такая идея.

Алина Загитова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– А для Ани есть какие-то такие ориентиры?

– Есть, но с Аней мы пока особо не экспериментируем, скорее привыкаем друг другу. Мы больше отталкиваемся от того, что идёт Ане. Мы просматривали её фотосессии, она показывала, какие ей причёски делали, и, когда я видела, что это круто, мы старались использовать ещё где-то этот образ. Всё-таки здесь мы больше пока отталкиваемся от желания самой Ани: как ей нравится, как она себя видит, как она себя ощущает. Это первый год, поэтому не хочется человека вгонять в какой-то стресс, идти на эксперименты, может, она к ним не готова особо.



Бывает, иногда у Ани повторяется причёска, потому что она ей очень нравится. К примеру, распущенные, чуть подкрученные волосы – ей нравятся более романтичные образы. Тем не менее иногда пробуем, думаю, сегодня сделаем небольшой эксперимент.



– Часто ли вам пишут болельщики девочек, комментируют вашу работу?

– Мне присылали в директ очень много сообщений после второго сезона, когда мы Алину одевали. В основном были положительные комментарии. Не скажу, что прям всё читаю, из того, что помню, писали: «Спасибо! А вы ещё будете одевать Алину в этом сезоне?». Отрицательных комментариев не видела, может, были какие-то, но не помню.

– Отличается ли чем-то работа со спортсменами от работы с артистами?

– Тут больше зависит от человеческих качеств. Спортсмены по большей части люди попроще. В силу обстоятельств у них нет столько внимания, может, столько нервотрёпки или безмерных приставаний, как бывает у некоторых наших знаменитых артистов. Надо понимать, что такими их делает не природа, а условия. Но всё зависит от человеческих качеств: и артисты бывают приземлёнными, и спортсмены бывают капризными. Тут всех можно понять, потому что им выходить на сцену, так что это им должно быть удобно, им должно нравиться. Так как мы уже давно работаем и со звёздами шоу-бизнеса, и со спортсменами на «Ледниковом периоде», ко всему привыкаем, всё понимаем и не делаем проблему, если вдруг появляются какие-то капризы — это всё нормально.