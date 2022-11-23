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Гачинский подтвердил, что станет партнёром Щербаковой в шоу Навки в Санкт-Петербурге

Гачинский подтвердил, что станет партнёром Щербаковой в шоу Навки в Санкт-Петербурге
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Бронзовый призёр чемпионата мира 2011 года в мужском одиночном катании и тренер Артур Гачинский подтвердил, что станет партнёром олимпийской чемпионки Анны Щербаковой по шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

Представления пройдут с 30 декабря по 8 января в санкт-петербургском спорткомплексе «Юбилейный».

«Да, правда, я участвую в шоу «Спящая красавица». Репетиций с Щербаковой пока не было, ещё рано. Выступления будут с 30 декабря по 8 января — это праздничные дни, спортсмены нашей группы будут отдыхать где-то как раз с 30 декабря по 4 января. Многие стараются совмещать шоу и тренерскую деятельность, так как нужно стараться успевать всё всегда и везде.

Насколько мне помнится, там нет совместных поддержек, в основном танцы, всякие растанцовки, несколько прыжков. Мы, одиночники, достаточно универсальны, какие-то простые незамысловатые поддержки мы всегда делали без проблем», — приводит слова Гачинского ТАСС.

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