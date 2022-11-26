«Думаю, мы всё равно себя ассоциируем как Европа». Энберт — о возможном переходе РФС в АФК

Бронзовый призёр чемпионата мира Александр Энберт высказался о российских и европейских стартах.

«Сложный вопрос. Я думаю, мы себя всё равно ассоциируем как Европа. Даже по себе могу сказать: сколько мне хватало профессионализма отбираться на чемпионаты Европы, я ездил на чемпионаты Европы; я являюсь призёром чемпионатов Европы. То есть для меня, конечно, в спортивном плане Россия ближе к Европе. Но время диктует новые подходы и решения. В этом как минимум нет ничего страшного. Но хочется, чтобы в спорте не возникало таких вопросов: а куда бы нам приткнуться? Всё-таки спорт — это про то, чтобы показать свои достижения, и чем больше площадок открыто для этого, тем лучше», — передаёт слова Энберта корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.