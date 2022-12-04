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Команда Плющенко выиграла парный раунд командного турнира ЧР по прыжкам

Команда Плющенко выиграла парный раунд командного турнира ЧР по прыжкам
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Команда Евгения Плющенко, за которую выступают Анастасия Мишина и Александр Галлямов, стала победителем парного раунда в командном турнире на чемпионате России по прыжкам.

Мишина и Галлямов показали результат в 28,83 балла за три элемента. Вторыми финишировали фигуристы сборной Этери Тутберидзе Евгения Тарасова и Владимир Морозов — 27,93. Команда Алексея Мишина (Александра Бойкова и Дмитрий Козловский) стала третьей с результатом 24,42 балла.

В мужском турнире в результате жеребьёвки Евгений Семененко начнёт соревнования противостоянием с Арсением Федотовым. Пётр Гуменник будет бороться с Макаром Игнатовым, Глеб Лутфуллин – с Андреем Мозалёвым, Александр Самарин – с Владиславом Дикиджи, Дмитрий Алиев – с Никитой Сарновским

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