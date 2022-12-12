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Фигурист Ковалёв признался, что хотел бы поуправлять самолётом

Фигурист Ковалёв признался, что хотел бы поуправлять самолётом
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Российский фигурист Артём Ковалёв рассказал о своём увлечении самолётами.

«У меня и сейчас есть эта мечта. Не то чтобы мечта, а как одна из «галочек» – хочется поуправлять каким-нибудь самолётом. Каждый раз с удовольствием еду в аэропорт, сажусь у окна, разглядываю, как крыло работает, каждый звук примечаю – смотришь в иллюминатор и видишь, что и как открывается. Поверхностно, конечно, какие-то вещи знаю», — сказал Ковалёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, Артём Ковалёв – фигурист-одиночник, ученик Александра Волкова, призёр первенства России среди юниоров (2022), призёр этапа Гран-при среди юниоров (2021) и этапа Гран-при России (2022), победитель этапов Кубка России и призёр финала Кубка России (2022). Лучший результат на чемпионате России – восьмое место (ЧР-2021, Челябинск).

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