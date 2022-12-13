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Александра Трусова рассказала, какой прыжок является для неё самым сложным

Александра Трусова рассказала, какой прыжок является для неё самым сложным
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Серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова ответила на вопросы журналистов.

В каком возрасте ты начала кататься?
— Родители отдали меня в фигурное катание в четыре года.

Помнишь, какое место заняла на своих первых соревнованиях?
— Четвёртое.

Самый сложный прыжок для тебя?
— Тройной аксель.

А как прыгнула триксель?
— За собаку. За дупель мне подарили чихуахуа, а за триксель пообещали карликового пуделя.

Любимое вращение?
— Бедуинское, потому что там есть прыжок. А я люблю прыгать.

Пробовала прыгать пятерные?
— До них ещё очень далеко. Работать и работать.

Сложно выучить новую программу?
— Нет, не сложно. Я очень люблю новые программы, потому что за год так надоедает катать одно и то же! Для короткой программы этого сезона я сама выбирала музыку.

Какие ещё виды спорта интересны?
— Пробовала прыжки в длину, прыжки с шестом, ходила на танцы.

Не планируешь ещё собак завести?
— Я сейчас живу отдельно от родителей. И с пятью собаками сложно. А ещё у меня две кошки.

Сложно заниматься спортом с такими длинными волосами?
— Я по-другому не пробовала. Ни разу не стриглась!

Сколько пар коньков берёшь с собой на соревнования?
— Всегда одну. Только на Олимпиаду с двумя ездила.

А сколько пар коньков за сезон меняешь?
— Раньше каталась на Risport. И меняла до семи пар за сезон. Сейчас перешла на Edea, обхожусь двумя парами.

Интервью представлено группой «ВКонтакте» «Фигурное катание Ижевск ANTIPINA TEAM».

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