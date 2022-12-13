Александра Трусова рассказала, какой прыжок является для неё самым сложным

Серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова ответила на вопросы журналистов.

— В каком возрасте ты начала кататься?

— Родители отдали меня в фигурное катание в четыре года.



— Помнишь, какое место заняла на своих первых соревнованиях?

— Четвёртое.

— Самый сложный прыжок для тебя?

— Тройной аксель.



— А как прыгнула триксель?

— За собаку. За дупель мне подарили чихуахуа, а за триксель пообещали карликового пуделя.



— Любимое вращение?

— Бедуинское, потому что там есть прыжок. А я люблю прыгать.



— Пробовала прыгать пятерные?

— До них ещё очень далеко. Работать и работать.



— Сложно выучить новую программу?

— Нет, не сложно. Я очень люблю новые программы, потому что за год так надоедает катать одно и то же! Для короткой программы этого сезона я сама выбирала музыку.



— Какие ещё виды спорта интересны?

— Пробовала прыжки в длину, прыжки с шестом, ходила на танцы.



— Не планируешь ещё собак завести?

— Я сейчас живу отдельно от родителей. И с пятью собаками сложно. А ещё у меня две кошки.



— Сложно заниматься спортом с такими длинными волосами?

— Я по-другому не пробовала. Ни разу не стриглась!



— Сколько пар коньков берёшь с собой на соревнования?

— Всегда одну. Только на Олимпиаду с двумя ездила.



— А сколько пар коньков за сезон меняешь?

— Раньше каталась на Risport. И меняла до семи пар за сезон. Сейчас перешла на Edea, обхожусь двумя парами.

Интервью представлено группой «ВКонтакте» «Фигурное катание Ижевск ANTIPINA TEAM».